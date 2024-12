Em depoimento, motorista diz que ficou assustado e por isso fugiu após acidente que matou empresário em Parobé 

Toyota SW4 com sinais de colisão estava na garagem de uma casa. Polícia Civil / Divulgação

Em depoimento na tarde desta segunda-feira (2), o homem envolvido no acidente que resultou na morte do empresário Tales Seco Lahm, de 28 anos, afirmou que ficou assustado e por isso fugiu do local do acidente. A colisão aconteceu no quilômetro 48 da RS-239, em Parobé, no Vale do Paranhana, na madrugada de domingo (1º).

Conforme o delegado Francisco Leitão, o homem, de 38 anos, admitiu ter conhecimento da colisão. Sem antecedentes criminais, ele não teve o nome divulgado pela polícia.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), segundo o relato de testemunhas, Tales conduzia motocicleta em direção a Sapiranga. Outro carro, que seguia no mesmo sentido, atingiu a traseira do veículo do empresário. Ele morreu no local e o motorista fugiu sem prestar socorro.

Na manhã desta segunda-feira, os policiais encontraram a caminhonete Toyota SW4 envolvida no acidente. Escondido na garagem de uma casa no bairro Residencial Azaleia, o veículo tinha sinais de colisão, com danos nas sinaleiras e na lataria. O dono do carro foi localizado em seguida e encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento.

Ele vai responder por homicídio culposo, agravado por omissão de socorro. Segundo o delegado Francisco Leitão, o homem não fica preso, em um primeiro momento, por não haver flagrante.

A Polícia Civil agora aguarda o resultado da perícia do veículo para avançar na investigação.