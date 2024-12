BR-386 é liberada após mais de nove horas de bloqueio por causa de acidente com caminhão-tanque

Caminhão tombou no sentido Norte da BR-386, em Pouso Novo

O tombamento de um caminhão-tanque carregado de gasolina na BR-386, deixou a rodovia bloqueada por mais de nove horas em Pouso Novo , no Vale do Taquari.

O acidente aconteceu no km 304, às 9h desta terça-feira (10). O veículo trafegava no sentido Canoas-Carazinho. O motorista sofreu ferimentos leves.

No entanto, devido ao risco oferecido pela carga transportada, a estrada foi totalmente interrompida. Técnicos de emergência ambiental da Fepam acompanharam a situação. Segundo a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, o combustível ficou retido na vala de drenagem da estrada, mas não contaminou nenhum arroio. No entanto, seria necessário remover parte do solo contaminado.