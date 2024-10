Rodovia que inicia no Vale do Sinos, atravessa o Vale do Paranhana e termina no Litoral Norte, a RS-239, carece de estrutura que garanta a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas. Zero Hora percorreu na manhã desta quarta-feira (2) o trecho de 38 quilômetros entre Estância Velha e Taquara, onde acidentes têm acontecido com muita frequência. Há problemas na sinalização, falta de controladores de velocidade, passarelas e calçadas.