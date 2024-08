Uma jovem de 23 anos morreu vítima de acidente de trânsito na RS-239, em Araricá, no Vale do Sinos, na manhã desta sexta-feira (23). Ela conduzia uma moto que bateu na lateral de um carro no km 36 da rodovia, por volta das 7h. A condutora da motocicleta foi identificada como Bruna Mariana Gonçalves.