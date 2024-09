Fatalidade Notícia

Acidente com ônibus que saiu de Porto Alegre deixa um morto e 13 feridos na BR-101, em Santa Catarina

Veículo fazia trajeto até São Paulo e colidiu com um caminhão na manhã deste domingo. De acordo com a concessionária da rodovia, a vítima era o motorista do coletivo

15/09/2024 - 12h27min Atualizada em 15/09/2024 - 22h22min