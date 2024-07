Uma mulher morreu na tarde desta segunda-feira (22) em um acidente na BR-386, em Montenegro, no Vale do Caí. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu na altura do km 418 da rodovia e envolveu uma carreta, emplacada em Campo Belo (Minas Gerais), e um Gol, com placas de Candelária.