As obras que poderão resolver um dos principais gargalos da BR-116, no Vale do Sinos, devem levar mais alguns meses até a conclusão. Anteriormente, a previsão de conclusão era para o fim de 2023, porém, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estendeu o prazo. O órgão alegou que as fortes chuvas que atingiram o Estado teriam prejudicado o andamento dos trabalhos em São Leopoldo. Na região ocorrem as obras de duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos, a implantação de uma terceira faixa e a nova interseção da BR-116 com a RS-240, na Scharlau, com a construção de dois viadutos.