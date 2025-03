Homem morre e adolescente e mulher ficam feridas após colisão frontal em Campo Novo

Acidente foi registrado por volta das 19h5min deste sábado. Corpo de Bombeiros de Três Passos / Divulgação

Um homem de 44 anos morreu, enquanto uma adolescente de 12 e uma mulher de 63 ficaram feridas após um acidente na noite de sábado (8) no km 79 da BR-468, em Campo Novo, no noroeste do Estado.

A colisão frontal aconteceu por volta das 19h5min e envolveu um HB20 com placas de Passo Fundo e um Corsa com placas de Horizontina.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Três Passos, o HB20 era conduzido por um homem de 30 anos, que estava acompanhado da mulher de 63. Já o Corsa era dirigido pelo homem de 44 anos, que tinha como caroneira a adolescente de 12 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi constatado que o motorista do Corsa seguia no sentido Santo Augusto-Três Passos quando perdeu o controle do veículo, por motivos desconhecidos, e invadiu a contramão da pista, colidindo frontalmente com a HB20.

Após o acidente, o veículo Corsa ficou ao lado da via. O condutor foi encontrado fora do carro e já estava morto. A caroneira, adolescente de 12 anos, foi atendida pela equipe do Samu de Três Passos. Ela foi socorrida ao hospital e seu estado de saúde não foi divulgado.

Já o veículo HB20 permanecia sobre a pista, no sentido Três Passos-Campo Novo. O condutor, de 30 anos, estava lúcido, orientado e conversando com a equipe de socorro, informando que não necessitava de atendimento hospitalar.

A caroneira, uma mulher de 63 anos, relatou dores moderadas na região torácica e na mão esquerda, sendo levada para atendimento no Hospital de Três Passos.

A Brigada Militar de Campo Novo esteve no local auxiliando no controle do trânsito e no suporte às equipes de socorro. O tráfego na região precisou ser reorganizado para permitir o trabalho dos profissionais e a remoção dos veículos envolvidos.