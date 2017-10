Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma pessoa morreu em um acidente entre dois caminhões por volta das 4h desta quarta-feira (18), no quilômetro 49 da freeway, em Glorinha. Segundo a Concepa, o motorista de um dos veículos colidiu na traseira do outro, que seguia no sentido Litoral-Porto Alegre da rodovia.

O caminhoneiro do veículo que bateu ficou preso nas ferragens e morreu no local. A identificação da vítima ainda não foi divulgada. O motorista do outro caminhão foi encaminhado ao Hospital de Santo Antônio da Patrulha com ferimentos leves.

Parte da carga de madeira de um dos caminhões caiu sobre a rodovia, o que provoca bloqueio no trânsito em duas das três faixas da rodovia.

Acidente em Nova Santa Rita

Também no começo desta quarta-feira, uma carreta tombou no quilômetro 430 da BR-386, nas proximidades do Velopark, em Nova Santa Rita. A carga de soja caiu no acostamento da via.

Não há bloqueios no trânsito. Ninguém ficou ferido.

