Google Agenda remove meses da História Negra, do Orgulho LGBT+ e outras datas culturais do calendário

Nesta semana, usuários do Google Agenda perceberam que algumas datas comemorativas, antes registradas automaticamente pela plataforma, não aparecem mais no calendário de 2025. Entre as remoções estão meses dedicados a temas de representatividade e cultura, como os da História Negra, da História das Mulheres, do Orgulho LGBT+ e dos Povos Indígenas.

Um representante da empresa detalhou à CNBC que mudança começou a ser implementada ainda no ano passado, o que gerou discussões entre o público.

O Google informou que a mudança no funcionamento do calendário aconteceu por motivos de praticidade. Para a empresa, continuar a incluir individualmente datas de relevância cultural para diferentes países não era sustentável a longo prazo e a nível global.

Agora, os usuários que quiserem os registros no calendário deverão adicionar as datas manualmente no próprio perfil. Somente feriados públicos e comemorações nacionais serão incluídos pelo Google Agenda, a partir do banco de dados do portal Time and Date.

Mudanças em Big Techs

Essa não é a primeira política de funcionamento revista pelo Google nos últimos meses. A gigante da tecnologia está ao lado de outras empresas que vêm rescindindo políticas de promoção de diversidade desde a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, como Amazon, Walmart, McDonald's e Target.

Segundo a Forbes, o Google estaria avaliando possíveis mudanças em metas de contratação que incluem métricas sobre a diversidade de funcionários. Em fóruns de suporte online, usuários estão expressando insatisfação com as decisões.

Google Maps e o Golfo do México

Historicamente e mundialmente conhecida como Golfo do México, a bacia do Oceano Atlântico entre o país latino-americano e os Estados Unidos foi rebatizada para Golfo da América. A nomenclatura foi adotada pelo Google Maps e ficou visível na plataforma nesta terça-feira (11), após Donald Trump assinar um decreto para efetivar a mudança.

A medida assinada por Trump é válida apenas no território norte-americano, onde apenas o nome Golfo da América será exibido aos usuários. No México, a região segue identificada como Golfo do México.

Nos demais países, ambas as nomenclaturas serão visíveis — anteriormente apenas Golfo do México era exibido. A região aparece identificada como Golfo do México, com o nome Golfo da América abaixo, entre parênteses.