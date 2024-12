Starlink, empresa de Elon Musk, vai oferecer internet para celular

A Starlink vai permitir a conexão de celulares em seu serviço de internet via satélite , anteriormente exclusivo para desktops. A inovação da empresa de Elon Musk já opera nos Estados Unidos, com o envio de mensagens de texto online .

Reportagem do Estadão informou que o objetivo do sistema é levar internet a lugares remotos, onde há problemas na conexão. O próximo passo, nos Estados Unidos, é expandir o serviço com a possibilidade dos usuários realizarem ligações de áudio e vídeo além do envio das mensagens de texto.