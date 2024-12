Nasa adia pouso de astronautas na Lua para 2027

Em 2022, cápsula Orion, não tripulada, foi enviada com sucesso e fez percurso ao redor da lua.

A Agência Espacial Norte-americana (Nasa) anunciou nesta quinta-feira (5) um novo adiamento do retorno de seus astronautas à Lua , agora previsto para "meados de 2027", devido a problemas técnicos na cápsula que transportará a tripulação. A missão estava prevista para abril de 2025.

O anúncio ocorre poucas semanas antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca , o que pode levar a mudanças significativas nos projetos da Nasa.

A missão Artemis 3 levará astronautas à Lua pela primeira vez desde a última missão Apollo, em 1972. Nelson destacou que a partida será realizada "muito antes do que foi anunciado pelo governo chinês", que pretende enviar uma missão tripulada à Lua em 2030.

O programa foi anunciado em 2017 com o objetivo de estabelecer uma presença permanente na Lua e preparar futuras missões a Marte. Após vários atrasos, teve início em 2022 com a missão Artemis 1, que enviou com sucesso a cápsula não tripulada Orion ao redor da Lua.