Agência Espacial Europeia lança missão para observar a coroa solar

Os satélites deixaram a Terra às 16h04 locais (7h34 em Brasília) a bordo de um lançador no centro espacial Satish Dhawan, perto de Chennai, no sul da Índia, segundo uma transmissão ao vivo da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (Isro).

Como será a missão

A missão estará operacional a partir da primavera boreal (outono no Brasil), após a separação planejada dos dois satélites no início do ano, e complementará as observações das sondas Solar Orbiter e Parker Solar Probe.