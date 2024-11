Agência Espacial Europeia divulga imagens do Sol em resolução inédita

O Solar Orbiter, satélite de observação solar da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) e da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), gerou as imagens de maior resolução da superfície visível do Sol até hoje. As fotos inéditas foram divulgadas na quarta-feira (20).



Os registros foram montados a partir de imagens obtidas por um dos instrumentos embarcados no Solar Orbiter, o PHI (Polarimetric and Helioseismic Imager, em inglês).



O equipamento não apenas capta imagens em luz visível, mas também mede a direção do campo magnético e mapeia a velocidade e direção do movimento de diferentes partes da superfície.