Ciclo solar chega a sua fase máxima e deve seguir até 2025, indica Nasa; entenda o que isso significa

Período registra as atividades magnéticas realizadas pelo Sol durante 11 anos. Pico do ciclo pode resultar em diversos fenômenos, como as auroras boreais

16/10/2024 - 12h54min Atualizada em 16/10/2024 - 13h34min