Nesta sexta-feira (28), o céu noturno terá um alinhamento planetário previsto . No início da noite, será possível ver os outros seis planetas do sistema solar — Saturno, Vênus, Júpiter, Urano, Netuno, Mercúrio e Marte — simultaneamente.

Como ver o alinhamento planetário?

Os planetas serão visíveis no Brasil ao mesmo tempo no céu noturno, cerca de 1h30min após o pôr-do-sol .

Vênus possui uma luz branca e é o objeto mais brilhante no céu noturno depois da lua. Marte também é facilmente percebido, e apresenta um brilho mais avermelhado, e Saturno também costumam ser visíveis mesmo em locais com muita poluição luminosa.

O que é um desfile planetário?

Diferente de um alinhamento perfeito no espaço, o desfile planetário ocorre quando vários planetas ficam visíveis no céu ao mesmo tempo , próximos da linha imaginária chamada eclíptica.

Esse fenômeno cria a impressão de que estão alinhados, embora não estejam, de fato, alinhados, pois seguem órbitas distintas ao redor do Sol.

Ainda em janeiro, uma "prévia" pode ser observada, com seis planetas visíveis no céu. O ponto alto, no entanto, será em fevereiro, quando sete planetas — Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno poderão ser observados a olho nu. Já Urano e Netuno vão exigir telescópios.