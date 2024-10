A parcela de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de todo o país que já enfrentou situações ofensivas ou discriminatórias na internet e que as deixaram chateadas atingiu 29% do total. Além disso, 83% deste público têm perfil em redes sociais. Os dados são da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), divulgados nesta quarta-feira (23).