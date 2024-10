Nasa divulga imagem de eclipse solar parcial em Marte; veja vídeo

A Nasa divulgou imagens capturadas pela sonda Perseverance de um eclipse solar parcial em Marte, ocorrido no dia 30 de setembro de 2024, causado pela passagem da lua Phobos diante do Sol. O evento oferece uma visão única dos movimentos celestes e contribui para o aprofundamento do conhecimento sobre Marte e seus satélites.



Phobos, a maior lua de Marte, tem um formato irregular e mede cerca de 27 quilômetros em seu ponto mais largo. Sua órbita próxima a Marte, a apenas 6 mil quilômetros da superfície, permite que cause eclipses solares parciais de forma recorrente. Esses eventos, embora comuns no planeta vermelho, são de grande interesse para a ciência.