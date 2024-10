Histórico Notícia

Nasa registra imagem rara de geleira ameaçada na Antártica soltando fumaça

Satélite capturou o evento no início do mês na Pine Island, considerada vital para a dinâmica do continente gelado e que tem o potencial de elevar o nível dos oceanos

30/10/2024 - 16h35min Atualizada em 30/10/2024 - 16h37min