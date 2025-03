Nave espacial privada dos EUA pousa com sucesso na Lua

Uma empresa privada dos Estados Unidos conseguiu pousar com sucesso sua nave espacial na Lua neste domingo (2) , após uma longa viagem pelo espaço, tornando-se a segunda missão privada a alcançar esse feito e a primeira a conseguir pousar de forma vertical.

A Blue Ghost Mission 1 da Firefly Aerospace pousou logo após as 3h34 , horário da costa leste dos Estados Unidos (5h34 em Brasília), perto de Mons Latreille, uma formação vulcânica no Mare Crisium, na face nordeste da Lua.

— Alunissagem perfeita, chegamos à Lua — exclamou um engenheiro do centro de controle da missão em Austin, Texas, enquanto toda a equipe explodia de alegria.

O presidente da empresa, Jason Kim, confirmou que a aeronave se encontrava "estável e na vertical" , em comparação com a nave da primeira missão privada realizada em fevereiro, que pousou de lado.

Apelidada de "Ghost Riders in the Sky", como uma antiga e popular música country americana, a missão faz parte da colaboração entre a Nasa e seus parceiros da indústria para reduzir custos e apoiar o Artemis, programa para enviar astronautas de volta à Lua.

Este módulo de descida dourado, do tamanho de um carro pequeno , foi lançado em janeiro a bordo de um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX , do bilionário Elon Musk. Durante sua viagem de 45 dias, capturou imagens impressionantes da Terra e seu satélite.

Projetado para funcionar durante um dia lunar completo (14 dias terrestres), espera-se que a Blue Ghost capture imagens em alta definição de um eclipse total no dia 14 de março , quando a Terra cobrir o Sol no horizonte lunar.

No dia 16 de março, gravará um pôr do sol lunar, oferecendo detalhes sobre como a poeira levita sobre a superfície sob a influência solar, criando o misterioso brilho do horizonte lunar documentado pela primeira vez pelo astronauta Eugene Cernan, da missão Apollo.