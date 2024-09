Startup promove educação ambiental e soluções para descarte de lixo; assista ao podcast

No mais recente episódio do podcast Radar de Inovação, o apresentador Tércio Saccol entrevista Paula Moletta, gestora de projetos socioambientais da Green Thinking, uma startup que se destaca no desenvolvimento de soluções inclusivas e inovadoras para a sustentabilidade. O episódio explora como a Green Thinking está impulsionando a transformação e o descarte adequado de lixo por meio de suas iniciativas, que já impactaram mais de 600.000 pessoas em países como Brasil, Portugal, Indonésia, Itália, EUA, Holanda, Moçambique, Bélgica, Espanha e França.