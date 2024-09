Startup propõe automação de tarefas rotineiras nas empresas; assista ao podcast 

Nesta semana, no podcast Radar de Inovação , o apresentador Tércio Saccol entrevista Rômulo Bergesch, fundador da Mark , uma startup gaúcha que aposta na automação inteligente de tarefas repetitivas para facilitar o dia a dia de empresas. O objetivo é segmentar as demandas dos funcionários para focar no que realmente necessita de intervenção humana, otimizando o tempo e os recursos das empresas de diferentes segmentos.



O episódio aborda como essa tecnologia pode transformar o ambiente corporativo, proporcionando mais eficiência e inovação. Rômulo compartilha suas perspectivas sobre o impacto dessa tecnologia no futuro do trabalho, destacando como a startup está contribuindo para essa transformação. Ele também enfatiza que a automação não deve ser vista como uma ameaça, mas como uma aliada para potencializar o desempenho humano.