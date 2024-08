O Arquivo Nacional reúne 893 documentos da Força Aérea Brasileira (FAB) com relatos sobre objetos voadores não identificados (óvnis) avistados no céu do Brasil. Com acesso livre ao público, áudios, imagens, relatos e vídeos estão catalogados no Sistema de Informações do Arquivo Nacional (Sisan), plataforma online gerida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MG).