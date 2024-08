Objetos Voadores Não Identificados Notícia

Documento da FAB aponta que dois pilotos realizaram manobras evasivas após avistarem óvnis

Ambos os casos ocorreram em 2014 e estão presentes no Arquivo Nacional da Força Aérea Brasileira, com relatos dos comandantes das aeronaves. Rio Grande do Sul e Santa Catarina lideram as notificações de óvnis no Brasil

20/08/2024 - 13h08min Atualizada em 20/08/2024 - 13h49min