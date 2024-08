Desde 2014

De erro em voo de teste a astronautas presos no espaço: os contratempos da nave Starliner, da Boeing

Longa série de problemas causou anos de atrasos no cronograma inicial, minou a credibilidade da gigante aeroespacial e já custou à companhia US$ 1,6 bilhão a mais do que o planejado

24/08/2024 - 16h55min Atualizada em 24/08/2024 - 17h48min