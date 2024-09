Decisão judicial Notícia

Caso X: intimação pode ser feita por rede social? Veja o que dizem especialistas

Mandado determinando que Elon Musk indique um representante legal para o X (antigo Twitter) no Brasil foi publicado no próprio site. Se não houver resposta, a página poder ter as atividades suspensas no país

29/08/2024 - 18h25min