Conheça a trajetória da Estação Espacial Internacional no retorno à Terra 

A Estação Espacial Internacional (ISS) se prepara para ser trazida à Terra a partir de 2026. Seguindo uma trajetória planejada para encerrar em 2031, seus destroços irão cair no oceano e em áreas pouco habitadas, juntamente com um veículo que será criado pela SpaceX. Em 36 anos de existência e 250 visitantes de 20 países, o local manteve pesquisas em ciência da terra e do espaço, biologia, fisiologia humana, tecnologia, além da divulgação de imagens importantes e colaboração entre nações.