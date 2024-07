Inovação Notícia

Nasa divulga vídeo de estrutura conhecida como Pilares da Criação

As imagens utilizam informações de artigos científicos, dos telescópios Hubble, Webb e Spitzer e do Observatório de Raios-X Chandra. Com base em dados científicos, astrônomos e artistas da organização modelaram a formação em três dimensões do corpo

30/06/2024 - 11h50min