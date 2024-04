Nesta segunda-feira (8), na América do Norte, será possível acompanhar um eclipse solar total. O fenômeno, considerado raro, não acontece desde 2017 nos Estados Unidos e desde 1994 no Brasil. Para aqueles que não estão na trajetória do eclipse, a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) transmitirá o evento astronômico via redes sociais e canais oficiais na tarde desta segunda.