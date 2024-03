Você sabia que é possível identificar o mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue – pelo som do batimento das asas? Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio grande do Sul (UFRGS), o projeto Mosquitoramento usa uma tecnologia capaz de reconhecer a espécie e o gênero do inseto, em tempo real, por meio da frequência por ele emitida durante o voo. E pode ser um aliado no combate à doença.