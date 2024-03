Fevereiro de 2024 atingiu números altos em relação a denúncias de focos de dengue em Porto Alegre. Somente no mês passado, houve uma média de mais de 60 registros diários por possíveis focos do mosquito da dengue na Capital. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) teve 1.799 registros. Em fevereiro do ano passado, foram 222 denúncias, o que representa um aumento percentual aproximado de 710% entre um ano e outro.