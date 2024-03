Uma ferramenta que busca aumentar as taxas de sucesso de fertilização in vitro a partir da análise dos óvulos com ajuda de inteligência artificial é o tema do Radar de Inovação desta semana. Em transmissão ao vivo, o apresentador Tércio Saccol recebe a fundadora da startup gaúcha Ostera, Lucia Von Mengden, e Fábio Klamt, sócio e conselheiro científico da empresa finalista da competição de startups do South Summit Brazil 2024.