Equipe e ambulância do Samu avançado começam a operar em Passo Fundo

Desde segunda-feira (2), Passo Fundo conta com uma equipe e ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) avançado, também conhecido como UTI Móvel . A operação começou depois da contratação dos profissionais e o recebimento de ambulância equipada para esses atendimentos , na metade de maio.

Diferente do suporte básico, a ambulância avançada tem o apoio de um médico e enfermeiro , e equipamentos para situações críticas e que exigem intervenções avançadas no local, como desfibrilador e ventilador mecânico .

A ambulância do Samu avançado foi doada pelo Ministério da Saúde . Além disso, a prefeitura comprou outras duas ambulâncias de suporte básico , que substituíram os veículos que estavam sendo usados.

— Há muitos anos não tínhamos uma nova frota e hoje podemos comemorar esta entrega. O Samu avançado vem para suprir uma demanda da nossa cidade. O que realizamos nesta ambulância é o que é feito no hospital , nos permitindo executar procedimentos mais invasivos para estabilizar os pacientes — disse a coordenadora do Samu de Passo Fundo, Juliana Tessaro.

Em julho, 30 dias depois do início da operação do Samu avançado em Passo Fundo, a prefeitura deve buscar a autorização do Estado para a regulação compartilhada dos atendimentos. Nesse mecanismo, os chamados feitos ao Samu pelo 192 serão recebidos por Passo Fundo quando o médico estiver na base, ou então, pela Capital.