Ex-zagueiro Lúcio mostra evolução de recuperação após acidente que queimou parte do corpo

O ex-zagueiro Lúcio continua em recuperação após sofrer um acidente doméstico que queimou cerca de 18% de seu corpo. O campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 compartilhou nas redes sociais um vídeo no qual mostra a sua evolução.

Na postagem, Lúcio realiza exercícios de fisioterapia no hospital. O ex-defensor faz atividades na bicicleta ergométrica, com pesos e com bola. "Evoluindo dia após dia", escreveu Lúcio no post. "Deus está cuidando de nós!", complementou.

Lúcio sofreu o acidente após explosão de uma lareira ecológica. Ele está internado há mais de duas semanas. O episódio ocorreu quando o ex-jogador estava em Brasília.

Lúcio segue com ferimentos nos braços, nas pernas e no rosto. No vídeo divulgado nas redes sociais, ele aparece com algumas partes do corpo enfaixadas.