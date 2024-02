A startup que oferece uma plataforma de streaming por assinatura voltada à maternidade é tema do Radar de Inovação. No episódio desta semana, o programa entrevista Marina Vassão, sócia e head de operações da Mamãe Completa, aplicativo para falar sobre os serviços que tiram dúvidas do momento da gestação até os sete anos de idade dos filhos.