A startup substitui a aula prática do treinamento em segurança do trabalho por uma simulação em realidade virtual é tema do podcast Radar de Inovação. Neste episódio, o programa recebe Deise Sprenger e Yuri Machado, engenheiros de Segurança do Trabalho e co-fundadores da Meta Safety, para falar sobre a ferramenta que consegue simular atividades em alturas bem elevadas, como 20 metros.