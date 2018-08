Para que serve a ciência (5) Bolsistas da Capes: "muitos acham que bolsas sustentam vagabundos", diz engenheira que cogitou desistir do mestrado Francine Sossella só consegue se manter porque continua a morar com os pais. GaúchaZH mostram quem são e o que fazem cinco pós-graduandos que têm bolsa do governo federal