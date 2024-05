Ter o celular furtado ou mesmo necessitar de um aparelho com mais possibilidades para lazer ou trabalho pode gerar um problema de orçamento para muitas pessoas. A indústria dos smartphones está aquecida e o mercado lança novos modelos em tempo recorde, fazendo crescer o desejo dos apaixonados por tecnologia em adquirir as novidades. Só em 2023, no Brasil, as vendas de smartphones alcançaram R$ 67 milhões, de acordo com a consultoria IDC.