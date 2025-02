Polícia realiza operação para prender criminosos que abriram fogo contra delegacia no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou neste domingo (16) uma operação para capturar os criminosos que abriram fogo contra a 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite de sábado (15), na tentativa de resgatar dois presos . As informações são do portal g1 .

Agentes partiram da Cidade da Polícia, na zona norte do Rio, ainda de madrugada, em direção às comunidades Vai Quem Quer, Rua 7, Santa Lúcia e Rodrigues Alves. Um helicóptero foi mobilizado para a ação , e a segurança no entorno da delegacia foi reforçada. Até o momento, não há informações sobre prisões ou feridos na operação.

Frenta da delegacia ficou destruída

Segundo a polícia, a emboscada na Delegacia de Campos Elíseos foi uma tentativa de resgate de dois presos : Rodolfo Manhães Viana, o Rato, apontado como chefe do tráfico da Vai Quem Quer, e seu braço-direito, Wesley de Souza do Espírito Santo.

Prisão

A prisão de Rato e Wesley ocorreu na manhã de sábado, com base em dados de inteligência. A 60ª DP descobriu que traficantes da Vai Quem Quer planejavam reforçar a disputa pelo controle do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio.