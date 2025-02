Durante operação no Rio, helicóptero da PM é atingido por tiro e faz pouso forçado

Em sequência de eventos na região da Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro, um helicóptero da Polícia Militar foi atingido por tiros, forçando um pouso emergencial no Comando Naval da Marinha, durante troca de tiros entre forças de segurança e criminosos na tarde de quarta-feira (12). Segundo o g1, o confronto, que também colocou motoristas e passageiros no meio do fogo cruzado, causou pânico e interrompeu o fluxo na Avenida Brasil e na Linha Vermelha.