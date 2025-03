PRF apreende carro com mais de 15 mil maços de cigarro no noroeste do RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro com 15 mil maços de cigarro contrabandeados na manhã deste domingo (16) em Coronel Bicaco , no noroeste gaúcho.

O veículo modelo Ka emplacado em Pelotas estava carregado com caixas do produto fabricado no Paraguai que entraram no Brasil de forma ilegal.