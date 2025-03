Homem é morto a tiros em Passo Fundo

Um homem foi morto a tiros no final da tarde de sexta-feira (14) na Rua das Hortências, no bairro Dona Júlia, em Passo Fundo. Conforme a Brigada Militar, ele foi identificado como Lasaro Spanholo Reichembach .

A ocorrência aconteceu por volta das 17h30min. Segundo a BM, o autor do crime relatou que Lasaro foi até a sua residência com uma arma de fogo na mão . Neste momento, o proprietário da casa teria pegado uma espingarda e efetuado um disparo em direção à vítima, que fugiu em seguida.

Durante as buscas, a polícia encontrou Lasaro caído e ensanguentado, com um simulacro de arma de fogo na cintura. Ainda segundo a BM, outra ocorrência havia sido registrada na mesma residência por furto de um botijão de gás, o qual foi encontrado atrás da casa da vítima junto com uma planta de maconha.