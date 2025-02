Polícia investigará empresa que vendeu arsênio para Deise dos Anjos

Após a conclusão de dois inquéritos que apuraram as mortes de quatro pessoas da mesma família, a Polícia Civil anunciou nesta sexta-feira (21), que abrirá uma nova investigação com foco na empresa que vendeu o arsênio, substância encontrada na farinha do bolo e no organismo de Paulo Luiz dos Anjos, sogro de Deise dos Anjos.