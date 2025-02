Operação Verão no RS: mortes violentas têm queda de 12% em comparação ao mesmo período do ano passado

O balanço parcial da Operação Verão Total apontou que, no período entre 20 de dezembro de 2024 e 29 de janeiro deste ano, as mortes violentas caíram 12% em comparação ao mesmo período da operação de 2023/2024. Os dados foram anunciados pelo governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (31), em Xangri-lá.

Mais de três mil agentes de segurança pública reforçam os trabalhos no Litoral Norte, Sul e águas internas no período da operação. Na beira-mar, os guarda-vidas realizaram 465 salvamentos. A Operação Verão Total se estende até o dia 5 de março.

— Os números mostram o acerto desta política pública para entregar um verão tranquilo e seguro, como a população merece. Observamos uma melhoria constante e um aumento também da percepção de segurança, algo que conseguimos alcançar com reposição de efetivo, investimentos em equipamentos e tecnologia na área da segurança — disse Leite.

As ações da Operação Verão ocorrem na temporada de verão, entre os meses de dezembro e março e abrangem municípios das regiões litorânea, serrana e das fronteiras do Rio Grande do Sul.