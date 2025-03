Homem é executado na frente de casa no bairro Guajuviras, em Canoas

Um homem foi morto a tiros no bairro Guajuviras, em Canoas , na Região Metropolitana, na tarde de domingo (2). Segundo a Polícia Civil, Cláudio Adão de Oliveira, de 38 anos, foi baleado na frente da casa onde morava, na Rua 17 de abril.

Por volta das 17h, três suspeitos chegaram ao endereço em um veículo; dois deles desceram e chamaram a vítima, que saiu do imóvel para conversar com o homem.

Após uma discussão, por motivos ainda não esclarecidos, um deles sacou uma pistola e acertou um tiro no abdômen do morador, que morreu no local.