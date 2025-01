Vereador de Estrela encontrado morto em Alvorada foi atraído para emboscada; corpo tinha perfurações e sinais de estrangulamento

Gerson Adriano da Silva, o Gersinho, foi sepultado no último fim de semana em Fazenda Vilanova. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O mistério sobre o desaparecimento e morte de um vereador na Região Metropolitana levou à prisão de três pessoas. Gerson Adriano da Silva, 52 anos, o Gersinho, de Estrela, no Vale do Taquari, sumiu no sábado, dia 18 de janeiro. O corpo dele foi encontrado na sexta-feira, dia 24, em Alvorada, na Grande Porto Alegre, com sinais de violência. Os detalhes sobre as prisões e a investigação são divulgados pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (30).

— Já temos até o momento três pessoas presas e os outros (envolvidos) já estão identificados e estamos tomando todas as providências necessárias. Já sabemos qual é a situação mas no curso da investigação medidas serão tomadas para que a gente esclareça e responsabilize todos que precisam ser responsabilizados. Sem dúvida, estamos lidando com latrocínio — afirmou o chefe da Polícia Civil, Fernando Sodré.

Os presos são dois homens — um deles apontado como o mentor do crime — que foram localizados pela Polícia Civil em Alvorada, e uma mulher, encontrada em Pelotas, no sul do Estado. A prisão mais recente aconteceu na quarta-feira (29), quando foi descoberto o paradeiro do homem de 26 anos identificado como suspeito de ter planejado e executado o crime.

A investigação aponta até o momento que o intuito do grupo seria roubar o parlamentar, mas acabaram matando Gersinho.

O que apuramos indica que ele sofreu uma emboscada, com objetivo de roubar o dinheiro, e que foi morto. A principal suspeita neste momento é de que ele tenha sido vítima de um latrocínio. MARIO SOUZA diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Sinais de crime violento

O vereador foi visto pela última vez em Estrela, por volta das 18h30min daquele sábado. Depois disso, teria seguido sozinho em seu próprio carro em direção à Região Metropolitana. Naquela mesma noite a família tentou contato com ele por meio de aplicativo de mensagens mas não conseguiu retorno. No trajeto, teria recebido uma ligação indicando um ponto de encontro.

Como ele não fez mais contato, o caso foi comunicado à polícia. Em razão de o sumiço de ter acontecido na Grande Porto Alegre, a apuração passou a ser realizado de forma conjunta entre o DHPP, que possui uma delegacia especializada em desaparecimentos, e o Departamento de Polícia do Interior (DPI), com apoio da Brigada Militar.

A investigação descobriu que dois Pix tinham sido feitos da conta do vereador, por volta da meia-noite. O veículo de Gersinho, um Corsa, foi encontrado incendiado em Viamão. Documentos dele foram localizados no bairro Umbu, em Alvorada.

Naquele momento, a polícia ainda tinha expectativa de que pudesse encontrar o político com vida. Buscas passaram a ser realizados em matagais na Região Metropolitana, com apoio do Corpo de Bombeiros e emprego de cães farejadores. Na sexta-feira, o corpo dele foi localizado numa área de mata, em Alvorada.

Três horas em poder dos criminosos

O cadáver apresentava sinais de agressões, indicando um crime violento. Ele tinha ainda perfurações, possivelmente com uso de faca, e uma das suspeitas é de que ele tenha sido estrangulado com o uso de um cinto.

— Inicialmente, nossa prioridade era encontrá-lo. Infelizmente, neste caso, confirmou que havia sido morto. Mas pudemos devolver o corpo à família. E naquele momento passamos para uma segunda etapa, que era a busca pelas pessoas envolvidas no crime — detalha o delegado Mario Souza.

O vereador teria sido abordado já em Alvorada, numa das entradas da cidade. A suspeita é de que ele tenha ficado cerca de três horas em poder dos criminosos e tenha sido morto nas proximidades de onde seu corpo foi encontrado.

Descobrimos que o vereador foi atraído para a Região Metropolitana porque ele tinha uma pessoa com quem se encontrava eventualmente. Ele foi atraído por essa pessoa para um local próximo a um bar, perto do Itapema Park, em Alvorada, e foi abordado por três homens, sendo vitimado. FERNANDO SODRÉ Chefe da Polícia Civil

Foram roubados de Gersinho materiais de engenharia, que ele fazia uso profissional, computador, R$ 900 em dinheiro e quantias em quatro Pix, somando cerca de R$ 4 mil.

As prisões

Na tentativa de identificar as pessoas envolvidas, a polícia chegou ao nome de um homem de 62 anos, em Alvorada. Com ele, foram encontrados pertences pessoais do vereador. Além dele, também foi identificada uma mulher de 25 anos, de Pelotas, que recebeu uma das transferências bancárias realizadas na noite do desaparecimento. Os dois são suspeitos de terem participado do crime e foram presos no início desta semana.

A última prisão, realizada nessa quarta-feira, foi a do homem apontado como suspeito de ser o mentor do crime. Ao ser interrogado, ele optou por permanecer em silêncio. Os nomes dos presos não foram divulgados pela polícia.

— Os principais envolvidos neste crime estão presos — afirma o delegado.