Câmera flagrou vereador de Estrela em pedágio na noite em que desapareceu na Região Metropolitana; veja vídeo

Vereador foi visto no pedágio da BR-386, em Montenegro, antes de desaparecer em Alvorada. Divulgação / Polícia Civil

Às 21h40min de 18 de janeiro, o vereador Gerson Adriano da Silva, 52 anos, cruzou pelo pedágio de Montenegro, na BR-386. Esta é a última imagem registrada até o momento do político com vida, antes de seu desaparecimento. Naquela madrugada, segundo a Polícia Civil, Gersinho foi emboscado por criminosos, torturado, extorquido e morto.

As imagens que mostram Gersinho cruzando pelo pedágio em seu veículo, sozinho, foram obtidas pela investigação (veja o vídeo abaixo). Nesta quinta-feira (30), os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia do Interior divulgaram os detalhes da apuração até o momento.

O vídeo no pedágio foi importante para que a polícia mapeasse parte da rota feita pelo vereador. Até então, pelo relato de familiares, ele estava a caminho do Litoral Norte. No entanto, a investigação descobriu que ele seguiu pela BR-386, depois ingressou na BR-448 e trafegou até o município de Alvorada. No local, havia um ponto onde o vereador pretendia se encontrar com uma mulher.

Mas, conforme a investigação, o político caiu numa emboscada e foi vítima de latrocínio, que é o roubo com morte. Gersinho foi interceptado por três criminosos, torturado e morto. O corpo dele tinha sinais de espancamento, de perfurações provocadas por golpes de faca e também de estrangulamento, usando o cinto de segurança do próprio veículo.

Investigação e prisões

Segundo o chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, o vereador tinha um compromisso no Litoral Norte no domingo, dia 19. No entanto, seguiu em direção à Região Metropolitana na noite anterior, onde tinha um encontro marcado com uma mulher, uma garota de programa que ele costumava ver eventualmente. A polícia conseguiu confirmar que ele chegou sozinho à Grande Porto Alegre, em seu veículo.

— Ele foi atraído por essa pessoa para um local próximo a um bar, perto do Itapema Park, em Alvorada, e foi abordado por três homens, sendo vitimado. Foi atraído para uma situação que achava que era uma coisa e se transformou num latrocínio — detalhou Sodré.

Os suspeitos que abordaram o vereador passaram a torturá-lo e a exigir que ele fizesse pagamentos em Pix. A investigação levou à prisão de três pessoas. São dois homens — um deles apontado como mentor do crime —, localizados em Alvorada, e uma mulher, encontrada em Pelotas, que seria amiga da garota de programa e recebeu um dos Pix feitos da conta do político.

— Ela nos deu uma versão que não era realidade. E vimos que ela estava nos mentindo. Essa mulher, que atraiu o vereador Gersinho, fez um Pix para a conta dessa amiga em Pelotas. Ela emprestou a conta sabendo do fato — disse o delegado Cleber Lima, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Gerson Adriano da Silva, o Gersinho, foi sepultado no último fim de semana em Fazenda Vilanova. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A prisão mais recente aconteceu na quarta-feira (29), quando foi descoberto o paradeiro do homem de 26 anos identificado como suspeito de ter executado o crime.