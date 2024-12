Homem é preso em flagrante após companheira ser encontrada morta a facadas em Balneário Pinhal

A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de uma mulher de 45 anos na praia de Magistério, localidade pertencente ao município de Balneário Pinhal, no Litoral Norte. Ela teria sido morta a facadas desferidas pelo companheiro, um homem de 56 anos que foi preso em flagrante, na sexta-feira (13).

Conforme a polícia, o chamado para atender a ocorrência de violência doméstica chegou pelo telefone de emergência na tarde de sexta. A filha do casal, ao presenciar as agressões, pediu ajuda aos vizinhos. Ela foi acolhida pelo Conselho Tutelar da cidade e entregue à guarda de familiares.

Tentativa de socorro

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher ferida e desfalecida sobre um sofá, no interior da residência. Ao lado da vítima, foi recolhida uma faca com marcas de sangue. A arma será periciada.

O suspeito da autoria também estava na propriedade, sentado na varanda. Ele foi detido, identificado e preso. Em tentativa de socorrer a mulher, o Samu foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos localizados no tórax e no pescoço. Ela teve seu óbito constatado na cena do crime.

Brigas constantes

Conforme o delegado Rodrigo Nunes, que preside o inquérito, o suspeito relatou que eram constantes as discussões e as brigas entre o casal.

— O preso possui diversos indiciamentos em inquéritos anteriores, muitos deles por violência doméstica. Salvo melhor juízo, são nove indiciamentos por lesão corporal e ameaças — relata.

O delegado afirma que vai apurar se havia uma medida protetiva concedida à vítima por conta de um episódio anterior de violência. A vítima teria solicitado a revogação da medida por conta de uma tentativa de reconciliação com o companheiro.

Rodrigo Nunes aponta que aguarda laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que realizou exames no local e deverá emitir conclusões no decorrer das investigações.