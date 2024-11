O contraventor Rogério de Andrade será transferido para o presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por determinação da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). A transferência foi confirmada na quarta-feira (6) pelo órgão, que vinha negociando a mudança com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), ligada ao Ministério da Justiça.