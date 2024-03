Uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) cumpriu 20 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (20). Dentre os alvos, há 18 policiais militares da ativa e um policial penal que supostamente integram a organização criminosa liderada pelo bicheiro Rogério de Andrade.